Karaman, analig karate grup müsabakalarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Karaman, analig karate grup müsabakalarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika Spor

Karaman, analig karate grup müsabakalarına ev sahipliği yaptı

6 saat önce

Karaman'da düzenlenen analig karate grup müsabakalarında bir üst tura yükselen takımların belirlenmesinin ardından sona erdi.

Karaman, analig karate grup müsabakalarına ev sahipliği yaptı, System.String[]

Karaman'da düzenlenen analig karate grup müsabakalarında bir üst tura yükselen takımların belirlenmesinin ardından sona erdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan ANALİG Karate grup müsabakaları Karaman'da tamamlandı. Müsabakalar Yunus Emre Spor Salonu'nda 7 ilden toplam 110 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. İlk gün erkeklerde kata ve kumite kategorilerinde yapılan maçlarla başlayan grup müsabakalarına sporseverlerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Birbirinden çekişmeli geçen ilk gün müsabakalarında sporcular bir üst tura yükselmek ve illerini en iyi şekilde temsil edebilmek için tüm hünerlerini sergilediler. Antrenörlerin de sporcuların heyecanına ortak olduğu müsabakalarda sporseverlerinde tezahüratları grup müsabakalarında renkli görüntülere sahne oldu. İkinci gün kızlarda kata ve kumite kategorilerinde devam eden müsabakalarda da sporcuların ortaya koyduğu performans sporseverlerden tam not aldı. Kata ve kumite kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular 21- 22 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak yarı final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı. İki gün devam eden müsabakalar sonunda bir üst tura çıkan takımlar erkeklerde Mersin, Antalya, Adana, Isparta, Hatay ve Karaman olurken kızlarda ise Antalya, Hatay, Mersin, Adana, Isparta ve Karaman illeri oldu.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara başarı belgeleri ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile verildi. - KARAMAN

Antalya, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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