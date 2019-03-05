Karaman Arazi Yüzünden Öldürdü Eşimin Yanında Bana Küfür Etti Dedi

Karaman'ın Çakırbağ köyünde evinin karşısında koyun otlam için arazi kiralayan Mikail Dural'ı(30), tüfekle vuran Bekir Kadıoğlu (48), adliyeye sevk edildi.

Karaman'ın Çakırbağ köyünde evinin karşısında koyun otlam için arazi kiralayan Mikail Dural'ı(30), tüfekle vuran Bekir Kadıoğlu (48), adliyeye sevk edildi. Kadıoğlu, gazetecilerin niçin öldürdünüz sorusu üzerine, Namus meselesi, eşimin yanında bana küfür etti. 2 yıldır da tehdit ediyordu. dedi. Dural'ın yakınlarının dün Kadıoğlu'nun evine taşla saldırması üzerine evden uzaklaştırılan eşi ve çocuğunun güvenli bir yerde koruma altında olduğu belirtildi. Olay, saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Kadıoğlu, iddiaya göre evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan çiftçi Mikail Dural'a, Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim dedi. Dural da, Kadıoğlu'na araziyi kiraladığını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfeğiyle Dural'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dural, kurtarılamadı. Mikail Dural'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları, Bekir Kadıoğlu'nun evinin önünde toplanmaya başladı. Jandarma ekipleri ise Kadıoğlu'nu gözaltına alıp, eşini ve çocuğunu evden uzaklaştırdı. Bu sırada sayıları 50'yi bulan Dural'ın yakınları, Kadıoğlu'nun evine taşlarla saldırdı. Kalabalık, jandarmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Mikail Duran'ın cansız bedeni ise otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



EŞİMİN YANINDA KÜFÜR ETTİ



Olayın ardından gözaltına alınan Bekir Kadıoğlu, bugün jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Kadıoğlu, gazetecilerin niçin öldürdünüz sorusu üzerine, Namus meselesi, eşimin yanında bana küfür etti. 2 yıldır da tehdit ediyordu. Yine de cinayeti işlediğim için pişmanım dedi.



JANDARMA EVİNİN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYOR



Öldürülen Dural'ın yakınlarının Kadıoğlu'nun evine taşla saldırması üzerine jandarma evinin önünde nöbet tutuyor. Taşla saldırıdan önce evden uzaklaştırılan Kadıoğlu'nun eşi ve çocuğunun ise güvenli bir yerde koruma altında olduğu belirtildi.

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