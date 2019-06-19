Son Dakika Haberleri: KARAMAN ARKADAŞININ TEKMESİYLE ELEKTRİK AKIMINDAN KURTULAN TEKNİSYEN 7 METREDEN DÜŞTÜ
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KARAMAN ARKADAŞININ TEKMESİYLE ELEKTRİK AKIMINDAN KURTULAN TEKNİSYEN 7 METREDEN DÜŞTÜ

51 dakika önce

KARAMAN'da yaklaşık 7 metre yükseklikteki elektrik hattı direğinde bakım yapan teknisyen Emre Boyacı (24), akıma kapıldı.

KARAMAN'da yaklaşık 7 metre yükseklikteki elektrik hattı direğinde bakım yapan teknisyen Emre Boyacı (24), akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşı Hüseyin Uzun'un tekmesiyle akımdan kurtulan Boyacı, direkten düşüp yaralandı.
Olay, bugün 11.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan teknisyenler Emre Boyacı ve Hüseyin Uzun, yol kenarındaki elektrik hatlarında bakım yapmaya başladı. İki teknisyen 7 metre yüksekliğindeki direkte bakım yaptığı sırada Boyacı, akıma kapıldı. Durumu fark eden Uzun da, arkadaşının akımdan kurtulması için panikle Boyacı'ya tekme attı. Akımdan kurtulan Boyacı, tekme darbesiyle direkten düştü. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boyacı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Soruşturma sürüyor.
KARAMAN ARKADAŞININ TEKMESİYLE ELEKTRİK AKIMINDAN KURTULAN TEKNİSYEN 7 METREDEN DÜŞTÜ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:28 Kaynak: DHA
Hüseyin Uzun, Karaman, Güncel
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