KARAMAN Aşırı saman yüklü kamyonet devrildi; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

KARAMAN Aşırı saman yüklü kamyonet devrildi; o anlar kameraya yansıdı
Aşırı saman yüklü kamyonet devrildi; o anlar kameraya yansıdı KARAMAN'da aşırı saman yüklü kamyonetin seyir halinde iken devrildi.
Aşırı saman yüklü kamyonet devrildi; o anlar kameraya yansıdı KARAMAN'da aşırı saman yüklü kamyonetin seyir halinde iken devrildi. Şans eseri yaralanın olmadığı kaza anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaza, bugün 17.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2'nci yolunda meydana geldi. Ereğli yolu üzerindeki bir tardan yüklediği samanları Karaman kent merkezine getiren sürücüsü belirlenemeyen 06 PFZ 15 plakalı kamyonet, aşırı yük nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kaza anı ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü ve 2 yanındaki Afganistan uyruklu 2 işçi şans eseri yara almadan kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 21:49 Kaynak: DHA
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