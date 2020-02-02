Karaman asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası 1 yaralı - Son Dakika

Karaman asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası 1 yaralı

6 saat önce

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası 1 yaralıKARAMAN'da, asker eğlencesinde dans eden Mücahit B. (20) ile Bayram Ş. (19) arasında 'düzgün oynamama' tartışması çıktı.

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası 1 yaralı

KARAMAN'da, asker eğlencesinde dans eden Mücahit B. (20) ile Bayram Ş. (19) arasında 'düzgün oynamama' tartışması çıktı. Tartışmada Mücahit B., Bayram Ş.'yi belinden bıçakladı. Yaralı Bayram Ş. hastaneye kaldırılırken, polis Mücahit B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 641 Sokak'ta meydana geldi. Asker eğlencesine katılan Mücahit B. ve Bayram Ş., dans ettikleri sırada iddiaya göre, aralarında 'düzgün oynamama' tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mücahit B., Bayram Ş.'yi bıçakla belinden yaraladı. Bayram Ş. kanlar içinde yere yığılırken, eğlencedekiler de çevresinde toplandı. Bu sırada Mücahit B. de kalabalıktan faydalanarak, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bayram Ş., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası eğlence sona ererken, polis kaçan Mücahit B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
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