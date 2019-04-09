Karaman Baba- Oğul Mazbatalarını Aldı

Karaman'da Belediye Başkanlığı'nı kazanan MHP'li Savaş Kalaycı ile Yeni Mahalle Muhtarlığına yeniden seçilen babası Ahmet Kalaycı mazbatalarını aldı.

Karaman'da Belediye Başkanlığı'nı kazanan MHP'li Savaş Kalaycı ile Yeni Mahalle Muhtarlığına yeniden seçilen babası Ahmet Kalaycı mazbatalarını aldı.



MHP'den Karaman Belediye Başkanı adayı olan Savaş Kalaycı, yüzde 39,57 oyla, seçimleri kazandı. Kalaycı'nın 4 dönemdir Yeni Mahalle muhtarlığını yapan babası emekli öğretmen Ahmet Kalaycı da yeniden muhtarlığa seçildi. Seçimden iki galibiyetle çıkmayı başaran baba ve oğul bugün İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.



Baba- oğul olarak memlekete hizmet edecek olmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Babamın 5'inci dönem muhtarlığı olacak. Baba- oğul memlekete hizmet edeceğiz ve bu güzel bir duygu. diye konuştu.



Muhtarlığının hayırlı olmasını dileyip babasının elini öpen Kalaycı, Şu an heyecanlanmamak elde değil. Kelimelerle ifade edilemez. dedi. Kalaycı, halkın kendilerine olan güveninin boşa çıkarmayacaklarını ve kenti marka şehir haline getireceklerini söyledi.



Heyecanın gizleyemeyen babası Ahmet Kalaycı da oğlunu tebrik edip, birlikte Karaman için güzel hizmetler yapacaklarını söyledi. Gazetecilerin 'Oğlunuzdan mahallenize torpilli hizmet bekliyor musunuz ' sorusu üzerine Kalaycı, 'Biraz bizi gözetler' diyerek espriyi yapıp, Her mahalleye yaptığını bize de yapacaktır. dedi.

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