KARAMAN Babalarını evde asılı buldular - Son Dakika

KARAMAN Babalarını evde asılı buldular

Babalarını evde asılı buldularKARAMAN'da akşam eve dönen çocukları, babaları Şuayip Ş.'yi (51) tavana bağlı ipte asılı buldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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