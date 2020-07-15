KARAMAN Bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dedi - Son Dakika

KARAMAN Bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dedi
Bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dediKARAMAN'da Hamza A.(45), belirlenemeyen nedenle tartıştığı aralarında husumet bulunan Erdi B. tarafından bacağından bıçaklandı.
Bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dedi
KARAMAN'da Hamza A.(45), belirlenemeyen nedenle tartıştığı aralarında husumet bulunan Erdi B. tarafından bacağından bıçaklandı. Hamza A. sağlık görevlileri müdahale ettiği sırada cep telefonuyla eşinin görüntülü arayarak 'Beni vurdular' dedi.
Olay, saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hamza A. ve Erdi B. belirlenemeyen nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte Erdi B. üzerinde taşıdığı bıçakla Hamza A.'yı sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamza A. sağlık görevlileri müdahale ettiği sırada cep telefonuyla eşinin görüntülü arayarak 'Beni vurdular' dedi. Hamza A. daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini kaldırıldı. Polis, kaçan Erdi B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:15 Kaynak: DHA
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