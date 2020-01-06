Karaman, badminton kız ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Karaman, badminton kız ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika Spor

Karaman, badminton kız ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi

7 saat önce

Karaman Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) badminton kız ve erkek takımları, Hatay'da düzenlenen grup müsabakalarını lider olarak tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Karaman, badminton kız ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi, System.String[]

Karaman Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) badminton kız ve erkek takımları, Hatay'da düzenlenen grup müsabakalarını lider olarak tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında düzenlenen Akdeniz Bölgesi ANALİG Badminton (Kız-Erkek) grup müsabakaları 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında Hatay'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Akdeniz Bölgesi ANALİG Badminton (Kız-Erkek) grup müsabakalarında C grubunda mücadele eden Karaman ANALİG badminton erkek takımı ve A grubunda mücadele eden Karaman ANALİG badminton kız takımları gruplarında lider olarak çeyrek finale yükseldi. Karaman Analig kız ve erkek badminton takımları 14-16 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek çeyrek final müsabakalarında bir üst tur için mücadele edecek.


Karaman Analig kız ve erkek badminton takımlarını tebrik eden Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleriyle oluşturulan Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. Son olarak Hatay'da düzenlenen badminton grup müsabakalarında mücadele eden kız ve erkek takımlarımızı elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Antalya'da düzenlenecek çeyrek final müsabakaları öncesi tüm antrenör ve sporcularımıza başarılar diliyorum"dedi. - KARAMAN

Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
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