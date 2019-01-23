Son Dakika Haberleri: Karaman Bakkallar-Bayiler ve Kantinciler Esnaf Odası'ndan Arabaşı Gecesi

Karaman Bakkallar-Bayiler ve Kantinciler Esnaf Odası'ndan Arabaşı Gecesi

1 saat önce

Karaman Bakkallar-Bayiler ve Kantinciler Esnaf Odası, arabaşı gecesi düzenledi.

Karaman Bakkallar-Bayiler ve Kantinciler Esnaf Odası'ndan Arabaşı Gecesi, System.String[]
Karaman Bakkallar-Bayiler ve Kantinciler Esnaf Odası, arabaşı gecesi düzenledi.


Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu yıl arabaşı gecesinin onuncusunu düzenlediklerini söyledi.


Arabaşı gecesine katılanlara teşekkür eden Uysal, şöyle konuştu:


"Bu tür etkinliklerle üyeler arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Bakkal esnafı toplumun her kesimine hitap ediyor. Yıllık beyanname ile ilgili kanunda düzenlemeye gidildi. Esnaflarımız evraklarını toplayıp odamıza getirmeleri gerekiyor. 2019 yılı oda aidatlarımız asgari ücretin onda biridir, aidatımız 250 lira olmuştur. Hastanelerle ilgili anlaşmalarımız oldu. Oda üyelerimiz özel hastanelerden indirimli yararlanabilirler."

Konuşmaların ardından misafirlere arabaşı ikram edildi.


Arabaşı gecesine, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, daire müdürleri, belediye başkan adayları, meslek odası başkanları ile çok sayıda esnaf katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Karaman, Ekonomi
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