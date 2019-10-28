Karaman baro başkanı, eski baro başkanının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Baro Başkanı, eski baro başkanının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da katıldığı eski Karaman Baro Başkanı Bayram Ali Bulut'un cenaze töreninde, Bulut'un özgeçmişini okuyan Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı.

Kanser tedavisi gördüğü Ankara'da dün hayatını kaybeden eski Karaman Baro Başkanı Bayram Ali Bulut için bugün Karaman Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ile Bulut'un meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Karaman Adliyesi önüne getirilen Bayram Ali Bulut'un tabutunun üzerine Türk bayrağı ve avukatlık cübbesi örtüldü. Düzenlenen cenaze töreninde Bulut'un özgeçmişini okuyan Baro Başkanı Oktay Yılmaz gözyaşların tutamadı. Konuşmakta güçlük çeken Yılmaz, gözyaşları içinde Karaman'ın önemli bir değerinin kaybedildiğini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise; 'Bugün öksüz kaldık, samimiyetle söylüyorum sadece Karaman bir değerini kaybetmedi, tüm hukuk camiası tüm Türkiye bir değerini kaybetti. Senelerce birlikte çalışma mutluluğuna erdiğim başkanım Bayram Ali Bulut'u bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Hayat iki nokta arasında bir çizgi. O çizgide neler yaptığınız çok önemli. Bayram başkan o çizgide mertliğin, delikanlılığın tanımını yaptı. İnsanlığı gösterdi, sert görünüşlü yumuşacık bir insandıö dedi.

Konuşmaların ardından Bulut'un tabutu cenaze aracına alınarak Ahmet Yesevi Camisi'ne götürüldü. Bulut'un cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.