Son Dakika Haberleri: Karaman Barosu'nda Cübbe Giyme Töreni

Karaman Barosu'nda Cübbe Giyme Töreni

2 saat önce

Karaman'da stajını tamamlayan Avukat İzen Çimen, cübbesini giyerek mesleğine başladı.

Karaman Barosu'nda Cübbe Giyme Töreni, System.String[]
Karaman'da stajını tamamlayan Avukat İzen Çimen, cübbesini giyerek mesleğine başladı.


Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, Karaman Adliyesi toplantı salonunda düzenlenen törende, Çimen'in Karaman'ın 256'ncı avukat olduğunu söyledi.


Çimen'e görevinde başarılar dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:


"Bu tören zorlu bir fakülte hayatının sona erdiğini ve yine zorlu fakat onurlu bir meslek hayatının başladığını gösteren kutlu bir törendir. Avukatlık sorumluluğu çok olan meşakkatli ve zor bir meslektir. Avukat savunma hakkının kişi olarak görüntüsüdür. Savunma hakkı ise insanın doğasında var, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır."


Yılmaz'ın konuşmasının ardından stajını tamamlayan İzen Çimen avukatlık yeminini ederek cübbe giydi.


Törene, Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çimen'in yakınları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:19 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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