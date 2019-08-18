Son Dakika Haberleri: "Karaman Barosu olarak adli yıl açılış törenine katılacağız"
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"Karaman Barosu olarak adli yıl açılış törenine katılacağız"

6 dakika önce

Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine baro olarak katılacaklarını bildirdi.

Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine baro olarak katılacaklarını bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği adli yıl açılış törenine tüm baro başkanlarının davet edildiğini belirtti.
Bazı baroların katılmama yönündeki açıklamaları hakkında yorum yapamayacaklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden beklentileri, meslektaşlarımızın birikmiş, çözülmeyen dağ gibi sorunları vardır. Bu sorunların çözümü için karşılıklı yapıcı diyalog gerekmektedir. Birlik Başkanımız Sayın Metin Feyzioğlu da törene katılacaktır, geleneğin devamı olarak da Yargıtay Başkanımız ile açılış konuşmasını yapacaktır. Meslektaşlarımızın, milletimizin beklentisi, sorunların konuşularak çözülmesidir. Karaman Barosu olarak bu düşüncelerle törene katılacağız."
Oktay Yılmaz, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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