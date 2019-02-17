Son Dakika Haberleri: Karaman: "Beklediğimiz Bir Sonuç Değil"

Karaman: "Beklediğimiz Bir Sonuç Değil"

15 dakika önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Karaman:
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ünal Karaman, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "Futbolda her sonuç beklenir ama bu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi. Hafta içi iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyoruz ama özellikle sezon başından beri bazı yaşadığımız sorunlarla kupa ve lig maçlarında az sayıda oyuncuyu kullanmak durumunda kaldık. Belki bizim farkına varamadığımız, göremediğimiz bir yorgunluk yaşadık. Zaman zaman kötü oynama lüksleri de var. Onu da kabul edebiliyoruz ama ne olursa olsun iç sahada o imkanı bulduğumuz ortamda belki kırılma anı olarak da değerlendirebilir düşünmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Biz elbette oyuncularımızın bu yorgunluğunu anlayışla karşılayacağız, onları biraz daha anlayıp dinlemeye çalışacağız ama gerçekten üzüldüm. Bu sonuç açıkçası beklediğim bir sonuç değildi. Üzgünüm, gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:59 Kaynak: İHA

Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor, Ünal Karaman, Spor
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