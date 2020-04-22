Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünün hep birlikte kutlandığını belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

"Tam 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla birlikte bu aziz topraklarda başlayan bağımsızlık mücadelesi, bugün dünya çocukları için de bir bayramdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara verdiği değerin ve güvenin göstergelerinden biridir. Cumhuriyetimizin emanetçisi olan çocuklarımıza inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutlar, saygı ve en derin muhabbetlerimi sunarım."