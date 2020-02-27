Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Regaib Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Regaib Kandili mesajı - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Regaib Kandili mesajı

6 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Regaib Kandili mesajı, System.String[]

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Kalaycı mesajında, kandil münasebetiyle af ve merhamet kapılarının ardına kadar açılacağına inandığını belirtti.


Kandil gecelerinin manevi değerleri güçlendiren, gönülleri aydınlatan, birlik ve beraberliği pekiştiren, ailevi bağlarını arttıran çok özel geceler olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Fazileti ve ihsanı bol olan üç ayların müjdeleyicisi olan Regaib Kandili'nin hayatımızda çok özel bir yeri vardır. Komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan kandillerimiz şükür imkanı bulacağımız özel gecelerdir. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını diliyor, milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun diyorum."

Kandil Dağı, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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