Karaman Belediye Başkanı Kalaycı doğalgaz çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Fatih Mahallesinde yapımı tamamlanmak üzere olan doğalgaz çalışmasını yerinde inceledi.

Kalaycı'ya doğalgaz firması yetkilileri ve mahalle muhtarı da eşlik etti.

Kalaycı, doğalgazın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Doğalgazın seçim vaatlerinden birisi olduğunu vurgulayan Kalaycı, doğalgaz hattı çalışmasından dolayı bozulan yolun asfaltlanacağını ve mahalledeki diğer sorunların belirli bir çalışma planı dahilinde tek tek giderileceğini ifade etti.