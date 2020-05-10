Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Anneler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Kalaycı mesajında, anneliğin yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şekilde ölçülemeyen, dünyada ki en yüce duygulardan birisi olduğunu belirtti.

Fedakarlık, merhamet ve şefkat timsali olan annelerimizin, başımızın tacı ve en değerli varlıklarımız olduğunu ifade eden Kalaycı, " Bu duygu ve düşüncelerle başta evlatlarını bu vatan uğruna şehit veren şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.