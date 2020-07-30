Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın Kurban bayramı mesajı - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında bayramların toplumsal birlikteliğin yaşandığı mübarek günler olduğunu belirtti.

Kurban ibadetinin Allah'a manen yaklaşmanın, dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi, kardeşliğin sevinci olduğunu ifade eden Kalaycı, "Milletimizi birbirine bağlayan anlam dolu gün ve dönemlerdir. Kurban kesimi esnasında vatandaşlarımızdan hassasiyetle kurallara uymasını ve tüm tedbirlerini alarak bu özel ibadetlerini yerine getirmesini önemle hatırlatıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.