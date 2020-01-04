Karaman Belediye Başkanı Kalaycı soğuklara karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Belediye Başkanı Kalaycı soğuklara karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Kalaycı soğuklara karşı vatandaşları uyardı

6 saat önce

Karaman Belediyesi, aşırı soğuk ve kuvvetli buzlanmaya karşı vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı.

Karaman Belediye Başkanı Kalaycı soğuklara karşı vatandaşları uyardı, System.String[]

Karaman Belediyesi, aşırı soğuk ve kuvvetli buzlanmaya karşı vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada önümüzdeki günlerde kentte hava sıcaklığının -7 dereceye kadar düşeceğini belirtti.

Vatandaşların kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını ve toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını isteyen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz yağan karı temizlemek ve buzlanmayla mücadele etmek için durmaksızın görevine devam ediyor. Vatandaşlarımızın buzlanma riskinin artacağı gece saatlerinde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız, soğuklardan dolayı su sayaçlarında ve tesisatlarında donma riskine karşı gerekli izolasyonu yapmaları önemli."

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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