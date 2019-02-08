Karaman Belediye Spor, Akşehir Spor'u Ağırlıyor
1 saat önce
BAL 6. Grupta mücadele eden Karaman Belediye Spor, bu hafta kendi sahasında Akşehir Spor'u ağırlayacak.
Bölgesel Amatör Lig maçları hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. İlimizi 6. Grupta temsil eden Karaman Belediye Spor ise ligin güçlü ekiplerinden Akşehir Spor ile karşılaşacak. 10 Şubat 2019 Pazar günü Kemal Kaynaş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'de başlayacak.
Karşılaşmaya tüm Karamanlı taraftarlar davet edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:40 Kaynak: Bültenler
Suriyeliler ve Afganistanlılar Birbirine Girdi, 6 Kişi Yaralandı
Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü
Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!