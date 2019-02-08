Karaman Belediye Spor, Akşehir Spor'u Ağırlıyor

Bölgesel Amatör Lig maçları hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. İlimizi 6. Grupta temsil eden Karaman Belediye Spor ise ligin güçlü ekiplerinden Akşehir Spor ile karşılaşacak. 10 Şubat 2019 Pazar günü Kemal Kaynaş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'de başlayacak.

Karşılaşmaya tüm Karamanlı taraftarlar davet edildi.