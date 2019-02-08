Son Dakika Haberleri: Karaman Belediye Spor, Akşehir Spor'u Ağırlıyor

Karaman Belediye Spor, Akşehir Spor'u Ağırlıyor

1 saat önce

BAL 6. Grupta mücadele eden Karaman Belediye Spor, bu hafta kendi sahasında Akşehir Spor'u ağırlayacak.

Karaman Belediye Spor, Akşehir Spor'u Ağırlıyor, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig maçları hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. İlimizi 6. Grupta temsil eden Karaman Belediye Spor ise ligin güçlü ekiplerinden Akşehir Spor ile karşılaşacak. 10 Şubat 2019 Pazar günü Kemal Kaynaş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'de başlayacak.

Karşılaşmaya tüm Karamanlı taraftarlar davet edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:40 Kaynak: Bültenler

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