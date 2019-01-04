Karaman Belediyesi Atık Getirme Merkezleri Kurdu

Karaman Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında şehrin yirmi farklı noktasında atık toplama merkezi kurdu.

Karaman Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında şehrin yirmi farklı noktasında atık toplama merkezi kurdu.





Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yaptığı açıklamada, ilde düzenlenen 1. Çevre Çalıştayı'nda Karaman'ın Sıfır Atık Projesi'nde pilot il olduğunu hatırlattı.





Sıfır atık projesinin ilk olarak resmi kurumlarda başladığını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:





"Daha sonra da geri dönüşüm noktalarını belirlediğimiz bölgelere Atık Getirme Merkezleri'ni kurduk. Bu istasyonlarda; atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, cam atıklar, metal atıklar, plastik atıklar ile kağıt atıkları için 7 ayrı özel bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıkları atık getirme merkezine getirerek hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkı sağlayacak.



Bu atık toplama merkezleriyle doğanın korunması ve ekonomiye katkı anlamında önemli bir adım daha atmış olduk. Sıfır atık hedefiyle başladığımız projede, şehrin birçok noktasına koyduğumuz atık merkezlerini lütfen kullanalım, kullanmayanları teşvik edelim. Gelecek nesillere, evlatlarımıza temiz ve sağlıklı bir hayat bırakmak hepimizin üzerine bir görevdir."

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