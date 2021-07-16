Karaman Belediyesi, bayram boyunca görevli ekipleriyle sahada! - Son Dakika

Kurban Bayramı nedeniyle gerekli tedbirleri alan Karaman Belediyesi, bayram boyunca görevli ekipleriyle sahada olacak. Bu arada Karaman Belediyesi'nde bayramlaşma, bayramın ikinci günü olan 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 11.30'da belediye meclis salonunda gerçekleştirilecek.

Tüm Karaman halkının bayramını tebrik eden Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşların istek ve taleplerini 444 25 70 nolu Çağrı Merkezine bildirebileceklerini söyledi.

Tüm Ekipler Vatandaşın Hizmetinde Olacak

Kurban Bayramı'nda belediyenin tüm birimleri, 24 saat görevlerinin başında olacak. Zabıta Müdürlüğü; Kurban satış alanı ve gıda satışı yapılan yerlerde denetimlerine devam edecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü; Kurban kesim yerlerinde bayram süresi boyunca temizlik, bayramın son iki günü de bu alanlarda ilaçlama yapacak.

Mezarlık İşleri Müdürlüğü; Mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Arife ve cuma günleri yine Kur'an-ı Kerim okutulmaya devam edilecek.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü; Kurban satışı ve kesimi yapılacak olan alanları sosyal mesafe kurallarına göre düzenleyerek gerekli tedbirlerini aldı.

İtfaiye Müdürlüğü de; araç ve gereçlerinin bakımını yaparak her hangi bir yangın ve kaza durumuna anında müdahale edebilmek için görevinin başında olacak.

Bayramda Belediye Otobüsleri Ücretsiz

Vatandaşlarımızın bayramda şehir içi ulaşımlarını ve eş-dost ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için belediye otobüsleri ücretsiz olacak. Bayramın 1. Günü; 1 nolu, 3 nolu ve 10 nolu hatlar, 2. – 3. ve 4. günleri de tüm hatlar seferde olacak.

Belediyede Bayramlaşma Bayramın 2. Günü

Karaman Belediyesi'nde bayramlaşma programı, bayramın ikinci günü olan 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı; belediye meclis salonunda, saat 11.30'da başlayacak olan bayramlaşma programına tüm Karaman halkını davet etti.