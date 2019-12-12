Karaman Belediyesi, caddelerde kaldırım ve peyzaj düzenlemesi başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Belediyesi, caddelerde kaldırım ve peyzaj düzenlemesi başlattı - Son Dakika

Karaman Belediyesi, caddelerde kaldırım ve peyzaj düzenlemesi başlattı

7 saat önce

Karaman Belediyesi, elektrik telleri yer altına alınan Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Caddesinde kaldırım ve peyzaj düzenlemesi başlattı.

Karaman Belediyesi, caddelerde kaldırım ve peyzaj düzenlemesi başlattı, System.String[]

Karaman Belediyesi, elektrik telleri yer altına alınan Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Caddesinde kaldırım ve peyzaj düzenlemesi başlattı.


Yapılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Bu çalışma sayesinde elektrik direklerinden ve tellerinden dolayı oluşan görüntü kirliliği ortadan kalkmış oluyor" dedi.


Elektrik hatlarının yer altına alınmasının ardından çalışmanın yapıldığı bölgelerde kaldırım ve peyzaj düzenlemesi yapıldığını belirten Kalaycı, "Şehrimizde görüntü kirliliğine neden olan elektrik direkleri ve telleri yapılan çalışma ile tek tek ortadan kaldırılıyor. Şu ana kadar Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı, Kızılay Caddesi, Yeni Sanayi Sitesi gibi birçok yol ve bölgede elektrik hatları yer altına alındı. Bu çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından belediye olarak yol, kaldırım ve peyzaj düzenlemesine başlıyoruz. Bu çalışma ile birlikte cadde ve sokaklarımız daha modern bir kent görünümüne kavuşuyor" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Ahmet Zeki, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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