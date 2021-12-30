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Karaman Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Karaman Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

30.12.2021 12:36
Karaman Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Karaman Beleyesi ekipleri hava şartlarının uygun olduğu zamanları fırsata çevirerek saha çalışmalarına devam ediyor.

Karaman Beleyesi ekipleri hava şartlarının uygun olduğu zamanları fırsata çevirerek saha çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin kış ayları olmasına rağmen hava şartlarının çalışmaya elverişli olduğu zamanları değerlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında, Fevzi Paşa Caddesinde yürüyüş yolu, Gar Kavşağında kavşak düzenleme ve yenileme, Ağalar Harmanı mevkisinde yol genişletme ve düzenleme, otogarda yenileme ve düzenleme, Hoca Mahmut Caddesinde parke yol yapımı, Başakşehir Mahallesinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapımı, Yeni Musalla yanında yeni yapılan otoparkta kamelya kurulumu çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmaların belirli bir plan çerçevesinde, hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda şehir genelinde devam edecek."

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Başakşehir, Bisiklet, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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