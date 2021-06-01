Karaman Belediyesi, gül, mevsimlik çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturdu - Son Dakika

Bu kapsamda çeşitli noktalarda yer alan kavşak, orta refüj, yol kenarı ve park alanlarına gül ve çiçekler dikildi. Özellikle rengarenk açan güller; Alparslan Türkeş Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İbrahim Öktem Bulvarı, Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı, Zeytin Dalı Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve Kızılay Caddesi'ni boydan boya süslerken,yol kenarı ve park alanları da renkli ve canlı bir görünüm kazandı.

Çeşitli türlerdeki güllerin dikimi ve bakımı oluşturulan çalışma planı çerçevesinde muhtelif noktalarda devam edecek.