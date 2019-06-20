Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesi kaçak olarak dökülen hafriyat atıklarını temizledi
Son Dakika Güncel Haber

Karaman Belediyesi kaçak olarak dökülen hafriyat atıklarını temizledi

1 saat önce

Karaman Belediyesi, şehrin muhtelif bölgelerine gelişi güzel dökülen hafriyat atıklarını temizledi.

Karaman Belediyesi kaçak olarak dökülen hafriyat atıklarını temizledi, System.String[]
Karaman Belediyesi, şehrin muhtelif bölgelerine gelişi güzel dökülen hafriyat atıklarını temizledi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların ihbarıyla Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki yol kenarları ve Tabduk Emre Mahallesi Toptancılar Sitesi yanındaki alana dökülen çöp ve hafriyat atıklarını temizledi. Belediyeden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İnşaatlardan çıkan hafriyat ve inşaat atıklarını belediyemiz tarafından belirlenen 'Hafriyat Toplama Alanı' dışına dökenlere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41. Maddesi gereğince para cezası kesilecektir. Kaçak hafriyat dökümü yapanların tespiti gönüllü vatandaşların ihbarları ile belirlenecek. Yine sivil ekiplerden oluşmuş zabıta memurları ile kaçak döküm yapılan bölgeler günün 24 saati gözetim altında tutulacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için hafriyatları belediyemizin belirlediği, belediye asfalt şantiyesi ilerisinde bulunan Urgan Mahallesi Hafriyat Toplama Alanına dökmeleri gerekmektedir" denildi.

Yetkililer ayrıca, vatandaşlardan kanun dışı hafriyat döken şahısların görüldüğü takdirde 226 40 00 - 444 25 70) nolu telefon numaralarına ihbarda bulunmalarını istedi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:54 Kaynak: İHA
Hamidiye, Karaman Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi! Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla ezdiği anlar kameraya yansıdı Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesi kaçak olarak dökülen hafriyat atıklarını temizledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]