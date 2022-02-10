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Karaman Belediyesi karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karaman Belediyesi karla mücadele çalışmaları sürüyor

10.02.2022 15:34
Karaman Belediyesi karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karaman Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karaman Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, karla mücadele çalışmaları için öncesinde hazırlığını yapan belediye ekiplerinin, iki gündür kenti etkisi altına alan kar yağışından dolayı oluşan olumsuzluklara anında müdahale ettiği belirtildi.

Vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba sarf eden ekiplerin, gece gündüz cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yaptığının ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ulaşım güzergahları ve mahalle aralarındaki sokaklarda iş makineleri ile kar küreme çalışmaları devam ederken, yollarda da buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışması yapılıyor. Çarşı merkezi ve kalabalık alanlardaki kaldırımlar ise yaya ekipleri tarafından kardan temizleniyor. Yolda kalan vatandaşların da yardımına koşan karla mücadele ekipleri, yolların açık kalması için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürecek."

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Karaman Belediyesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Belediyesi karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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