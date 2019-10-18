Karaman Belediyesi kavşaklarda aynalı önlem aldı

Karaman Belediyesi, görüş mesafesinin dar olduğu kavşak ve caddelere yolun her iki tarafından gelen araçların birbirini rahat görebilmesi için ayna yerleştirdi.



Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi Köprülü Kavşağı ve Larende alt geçidinde yer alan yan yol çıkışlarında görüş açısının zayıf olduğunu belirterek, ayna koymak suretiyle trafik akışını kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Şehir içi trafiği rahatlatan çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Kalaycı, açıklamasının devamında şunları kaydetti:



"Karaman Belediyesi olarak şehir merkezinde huzurlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için başlattığımız yol düzenlemeleri devam ediyor. Trafik kazası yaşanmaması ve sürücülerin yan yönlerden gelen araçları rahat görebilmeleri amacıyla Sanayi Köprülü Kavşağı ve Larende alt geçidine kör nokta aynaları yerleştirdik. Bu sayede aynı yönden gelen sürücüler birbirini daha rahat görerek güvenli bir şekilde güzergahlarına devam edebilecekler. Trafik akışını kolaylaştırmamızdan sürücüler de oldukça memnun. İhtiyaç görülen kavşaklara kör nokta aynalarını uygulamaya devam edeceğiz."