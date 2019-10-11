Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesi kış öncesi yollarda bakım ve onarım çalışması yapıyor
Son Dakika Güncel Karaman Belediyesi kış öncesi yollarda bakım ve onarım çalışması yapıyor

Karaman Belediyesi kış öncesi yollarda bakım ve onarım çalışması yapıyor

1 saat önce

Karaman Belediyesi kış öncesi yollarda bakım, onarım ve asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Karaman Belediyesi kış öncesi yollarda bakım ve onarım çalışması yapıyor, System.String[]

Karaman Belediyesi kış öncesi yollarda bakım, onarım ve asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Konuyla ilgili bilgi veren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaklaşan kış mevsimi öncesinde şehrin birçok noktasında bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.


Tüm yolları daha kaliteli bir düzeye ulaştırmak adına ekiplerin gece-gündüz demeden çalıştığını ifade eden Kalaycı, "Ekiplerimiz yoğun bir tempoyla cadde ve sokaklarımızı daha nitelikli ve kaliteli seviyeye ulaştırmak için yol ve alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına asfalt, kaldırım, orta refüj, kavşak çalışmaları ve yeni yolların hizmete sunulmasının yanı sıra özellikle yapılaşmanın fazla olduğu bölgelerde bakım, onarım ve yama çalışmalarını kış mevsimi gelmeden yoğunlaştırdık. Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz. Şehrimizin en ücra noktasına kadar kaliteli hizmet götürme gayretindeyiz" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor
Son Dakika! Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı: 2 gazeteci yaralandı Kamil Koç'un FlixBus'a satışı resmen gerçekleşti Barış Pınarı Harekatı'nda görevli asker, doğum gününde şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:52:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesi kış öncesi yollarda bakım ve onarım çalışması yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]