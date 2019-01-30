Karaman Belediyesi'nden Çocuklara 15 Tatil Hediyesi

Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yarıyıl tatiline çıkan çocukları Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz tiyatro gösterileriyle buluşturdu. Çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak ve hoş bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen çocuk tiyatrosunun ilk gününde, "Her Çocuk Özeldir" oyunu saat 11.00'de, "İlk Harf" isimli oyun da saat 14.00'de sahnelendi. Çocuklarla birlikte ailelerin de büyük ilgi gösterdiği birbirinden güzel tiyatro oyununu; Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin de çocuklarla birlikte izledi.

Tiyatro oyunu öncesi Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin çocukları selamladı. Yaptığı konuşmada, zorlu bir eğitim döneminin ardından gelen yarıyıl tatili için öğrencileri unutmadıklarını belirten Başkan Çalışkan: "Çocuklarımıza hem karne hediyesi vermek hem de tatil günlerini faydalı etkinliklerle geçirmelerini sağlamak adına iki gün sürecek güzel bir program hazırladık. Çocuklarımız bu oyunları izlerken hem öğrenecek hem de eğlenecekler. Tüm çocuklarımızı eğitim dönemi boyunca gösterdikleri gayret için kutluyor ve iyi seyirler diliyorum" ifadelerini kullanırken, Başkan Adayı Şahin de: "Çocuklarımız ve gençlerimiz eğitim-öğretim dönemi boyunca tatlı bir yorgunluk yaşadı. Belediyemiz de çocuklarımızı unutmayarak böyle bir program tertip etmiş. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediyemizin bu tür etkinlikleri devam edecektir" dedi.

Karaman Belediyesi'nin yarıyıl tatili için hazırladığı çocuk tiyatrolarının yarın ki (31 Ocak 2019 Perşembe) gösterisinde ise; saat 11.00' de "Dikkat Zeki Çıkabilir", saat 14.00' de "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak" isimli çocuk oyunları sahnelenecek.