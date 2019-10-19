Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesi'nden kavşaklara aynalı önlem
Son Dakika Güncel Karaman Belediyesi'nden kavşaklara aynalı önlem

Karaman Belediyesi'nden kavşaklara aynalı önlem

1 saat önce

Karaman Belediyesi, görüş mesafesinin dar olduğu kavşak ve caddelere yolun her iki tarafından gelen araçların rahat görünebilmesi için ayna yerleştirdi.

Karaman Belediyesi'nden kavşaklara aynalı önlem, System.String[]

Karaman Belediyesi, görüş mesafesinin dar olduğu kavşak ve caddelere yolun her iki tarafından gelen araçların rahat görünebilmesi için ayna yerleştirdi.


Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, görüş mesafesinin olmadığı ya da dar olduğu kavşaklara ayna koymak suretiyle trafik akışını kolaylaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Sanayi Köprülü Kavşağı ve Larende Altgeçidinde yer alan yan yol çıkışlarında görüş açısının zayıf olduğunu belirterek, ayna koymak suretiyle trafik akışını kolaylaştırdıklarını bildirdi.


Şehir içi trafiği rahatlatan çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Başkan Kalaycı, "Belediye olarak şehir merkezinde huzurlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için başlattığımız yol düzenlemeleri devam ediyor. Trafik kazası yaşanmaması ve sürücülerin yan yönlerden gelen araçları rahat görebilmeleri amacıyla Sanayi Köprülü Kavşağı ve Larende Altgeçidine kör nokta aynaları yerleştirdik. Bu sayede aynı yönden gelen sürücüler birbirini daha rahat görerek güvenli bir şekilde güzergahlarına devam edebilecekler. Trafik akışını kolaylaştırmamızdan sürücüler de oldukça memnun. İhtiyaç görülen kavşaklara kör nokta aynalarını uygulamaya devam edeceğiz. Bu arada Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz, trafik akışını engelleyecek şekilde gelişi güzel park etmeyi önleyici duba çalışmasına, şehir genelinde de trafik işaret ve levhaları ile yaya geçitlerindeki yol çizgilerini yenilemeye devam ediyor" dedi. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Köprülü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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