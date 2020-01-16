Karaman Belediyesi öğrenciler için yaya yolu yaptı - Son Dakika

Karaman Belediyesi 5. ve 4. TOKİ Konutları arasında kalan bölgede, öğrencilerin okullarına daha rahat ve sağlıklı ulaşabilmeleri için yaya yolu yaptı.



Vatandaşların istek ve taleplerinin her zaman önemli olduğunu söyleyen Karaman Belediye Başkanı Kalaycı, "Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını Karaman'ın her bölgesinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 4. TOKİ bölgesinde oturan vatandaşlarımızın, özellikle TOKİ Okuluna gitmekte zorlanan öğrenciler için istedikleri iki farklı yaya geçidi yolu yapımı sürüyor. Yaya geçidini kapsamlı ve kullanışlı bir şekilde yapıyoruz. Yaya geçidinde engelli kardeşlerimiz de düşünülerek engelli rampası yapılıyor. Şuan yaya yolunun birisi tamamlandı, diğerinin ise yapımı sürüyor. Vatandaşlarımıza ve öğrenci kardeşlerimize hayırlı olsun. Karaman'ımız için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dualarınız bizlerden eksik etmeyin" dedi. - KARAMAN