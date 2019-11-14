Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesi oyun parklarının zeminine kum seriyor
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Karaman Belediyesi oyun parklarının zeminine kum seriyor

6 saat önce

Karaman Belediyesi çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde oynayabilmesi için oyun parklarının zeminine ince kum seriyor.

Karaman Belediyesi oyun parklarının zeminine kum seriyor, System.String[]

Karaman Belediyesi çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde oynayabilmesi için oyun parklarının zeminine ince kum seriyor.


Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, yeni yapılan ve mevcut oyun parklarının zeminini özel kum ile kaplayarak çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir halde eğlenmesini sağlıyor. Şuana kadar beş oyun parkında kum seriminin yapıldığını söyleyen yetkililer, Karaman genelinde her mahallede bu uygulamanın yapılacağını bildirdi.


Çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümelerinin çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Karaman Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Onların daha sağlık ve güvenli bir şekilde oynayıp, eğlenebileceği parklar oluşturuyoruz. Yeni yaptığımız ve yapacak olduğumuz parklarda bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Mevcut parklarda ise her mahalleyi kapsayacak şekilde kumlama çalışmalarımız sürüyor. Çocuklarımız zemini kumlarla kaplı bu parklardan oldukça memnun. Dilediğince eğlenip vücudundaki elektriği atabiliyor. Onların yüzünde bir tebessüm olabildik ise ne mutlu bizlere" dedi. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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