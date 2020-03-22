Karaman Belediyesi parklardaki oturma banklarını kaldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Belediyesi parklardaki oturma banklarını kaldırdı - Son Dakika

Karaman Belediyesi parklardaki oturma banklarını kaldırdı

6 saat önce

Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirde vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklardaki oturma banklarını kaldırdı.

Karaman Belediyesi parklardaki oturma banklarını kaldırdı, System.String[]

Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirde vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklardaki oturma banklarını kaldırdı.


Yapılan açıklamada, belediyenin salgının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirler doğrultusunda vatandaşların sık sık kullandıkları oturma banklarını kaldırma kararı aldığı belirtildi.


Açıklamada, "Kent genelinde toplu taşıma araçları, ibadethaneler, okullar, otogar, caddeler, sokaklar ve kamu binaları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmasına devam eden ekipler, tüm uyarılara rağmen kullanılan bankları önlem ve tedbir almak amacıyla kısa süreliğine kaldırıyor." ifadesi kullanıldı.

Karaman Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:18 Kaynak: AA

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