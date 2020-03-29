Karaman Belediyesi pazarcı esnafına maske dağıttı - Son Dakika

Karaman Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sem pazarındaki esnafa maske dağıttı.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelde kapsamında belediye ekiplerinin pazarda denetim yaptığı belirtti.



Vatandaşların koronavirüs riski ve korkusu yaşamamaları için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda zabıta ekiplerimizle birlikte pazarcı kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza maskelerini dağıttık. İçinde bulunduğumuz süreçte maske ve eldiven kullanmanın bu virüsten korunmak için çok önemli olduğunu hatırlattık. Denetim ve kontrollerimizi devletimizin yayımladığı genelgeler doğrultusunda yapmaya devam ediyoruz. Gece gündüz demeden salgına karşı tüm önlem ve tedbirlerimizi almayı sürdüreceğiz."