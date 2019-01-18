Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesi Sokak Köpekleri İçin Yiyecek Bıraktı

Karaman Belediyesi Sokak Köpekleri İçin Yiyecek Bıraktı

1 saat önce

Karaman Belediyesi, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için şehrin farklı bölgelerine köpek maması bıraktı.

Karaman Belediyesi Sokak Köpekleri İçin Yiyecek Bıraktı, System.String[]
Karaman Belediyesi, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için şehrin farklı bölgelerine köpek maması bıraktı.

Karaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan sokak köpeklerinin beslenmesi için kent genelinde yaklaşık 10 farklı bölgeye köpek maması bıraktı.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, özellikle şehrin dış mahallelerine bırakılan mamaların, şehir merkezindeki sokak köpeklerini de bu bölgelere çekeceğinden, sürü halinde dolaşmalarının ve korku oluşturmalarının da önüne geçilmiş olacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel
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