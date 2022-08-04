Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Türkçe Parkı'nda TÜRKSOY Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile devam etti.

Kaynak: AA

Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni - Son Dakika

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