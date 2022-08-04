4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni - Son Dakika
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4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

04.08.2022 14:39

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı.

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Rayev, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Türkçe Parkı'nda TÜRKSOY Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile devam etti.

Başkan Kalaycı ve Rayev, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni - Son Dakika

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