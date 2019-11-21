Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesi tiyatro günlerine yoğun ilgi
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Karaman Belediyesi tiyatro günlerine yoğun ilgi

6 saat önce

Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tiyatro Günleri' büyük-küçük her kesimden yoğun ilgi gördü.

Karaman Belediyesi tiyatro günlerine yoğun ilgi, System.String[]

Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tiyatro Günleri' büyük-küçük her kesimden yoğun ilgi gördü.


Karaman Belediyesi ilk, orta ve lise öğrencilerinin ara tatile girmesi dolayısıyla organize ettiği tiyatro günlerinde dün akşam "Pambık Prenses ve Keloğlan" oyunu sahne aldı. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde iki seans olarak düzenlenen etkinliğin ilk seansı saat: 16.00'da, ikinci seansı ise 19.30'da izleyicileriyle buluştu. Çocukların ve yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununda; evrensel bir dille küçük yaştaki çocukların telefon hayranlığını engellemek ve geleneksel çocuk oyunlarını özendirmek konusu işlendi. Tiyatro günlerinin bir sonraki gösterisi Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde 22 Kasım Cuma günü saat: 16.00 ve 19.30'da "Bağımlı Olma Özgür Ol" oyunu ile gerçekleşecek. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Lütfi Elvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:04 Kaynak: İHA
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