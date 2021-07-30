Karaman Belediyesi Yenişehir Mahallesi'nde yoğun çalışma yürütüyor - Son Dakika

Şehrin ana arterleri başta olmak üzere birçok noktada asfalt ve kaldırım çalışmalarına hız veren Karaman Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde de alt yapı eksikliğini gideriyor. Alt ve üstyapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğü Yenişehir Mahallesi'nde; şebeke hatları döşenen cadde ve sokaklar, belediye ekiplerince hızlı bir şekilde asfaltlanıyor.

Alsancak Caddesi'nde; kavşak, asfalt ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yapılaşmanın olduğu sokaklarda yol yapımına başlandı. Ekipler ayrıca Güdümen yolunu Alsancak Caddesi'ne bağlayan yeni bağlantı yolu oluşturdu. Altyapı çalışmaları kapsamında ise; 800'lük kanalizasyon kolektör hattı ile muhtelif çaplarda kanalizasyon şebeke hatlarının deplase çalışması devam ediyor.

Trafiği Rahatlatan Çalışmalar Sürüyor

Bu çalışmalarla birlikte bazı noktalardaki mevcut güzergâhlar, ulaşım ve trafik akışının daha güvenli ve rahat yapılabilmesi için iyileştiriliyor. Yapılan düzenlemelerde; Tekmarsan sanayiinde yol genişletme ve yeni bağlantı yolu çalışması, Nev Karaman Oteli önündeki kavşakta da yeşil bant uygulaması yapılarak Devlet Hastanesine dönen kısım genişletiliyor.