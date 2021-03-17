Karaman Belediyesi Yunus Emre yılı anısına pul bastırdı - Son Dakika

2021 yılının Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı ve UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre'yi Anma Yılı ilan edilmesi anısına, Karaman Belediyesi ve PTT işbirliğiyle pul bastırıldı.

İki farklı tasarımda bastırılan pullarda; Yunus Emre görseli, Yunus Emre'den bir dörtlük ve UNESCO ile Karaman Belediyesi'nin logoları yer alıyor.

Basılan pullar tanıtım ve hatıra amaçlı kullanıldığı gibi belediyenin resmi yazışmalarında ve gönderilerinde posta pulu olarak da kullanılacak.

Bastırılan pullar, Karaman PTT Başmüdürü Faik Göksüçukur tarafından Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya takdim edildi.

Başkan Kalaycı, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesinin en çok Karaman'ı mutlu ettiğini söyledi.

Yunus Emre'nin, bu toprakların yetiştirdiği en önemli değerlerden birisi olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Hemşerisi olmaktan gurur duyduğumuz, bizlere; kardeşliği, birlik, beraberlik, dostluk ve paylaşmayı, barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü öğütleyen Yunus'un, yurt içinde ve yurt dışında yıl boyunca anılması bizleri de son derece memnun etmiştir. Karaman Belediyesi olarak 2021 Yunus Emre Yılını biz de aktif bir şekilde kutluyoruz. Bastırdığımız hatıra pulu dışında; şehrin farklı noktalarında Yunus Emre tanıtım noktaları oluşturduk ve şehir girişlerine, üstgeçitlere ve belediye otobüslerimize Yunus Emre temalı giydirmeler yaptık. Yunus Emre ile ilgili bir kitabımız basılıyor ve anma yılımız çeşitli etkinliklerle yıl boyunca devam edecek."