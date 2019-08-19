Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesinde asfalt çalışmaları
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Karaman Belediyesinde asfalt çalışmaları

32 dakika önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, acil ihtiyaç duyulan sokak ve cadde de asfalt, kaldırım, yama, yol genişletme, bordür ve parke çalışması yapıldığını söyledi.

Karaman Belediyesinde asfalt çalışmaları, System.String[]
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, acil ihtiyaç duyulan sokak ve cadde de asfalt, kaldırım, yama, yol genişletme, bordür ve parke çalışması yapıldığını söyledi.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, ekiplerimiz son olarak Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi, Buğday Pazarı girişi ve Yeni Mahalle'de eksik kalan sokaklara sıcak asfalt serildiğini kaydetti.

Çalışmaların sezon sonuna kadar yoğun tempoyla sürdürüleceğini ifade eden Başkan Kalaycı, "Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlara konforlu bir yaşam sunabilmek amacıyla çalışmalarımızı hız kesmeden ve ara vermeden devam ettiriyoruz. Kısa zaman içinde şehrimizin ulaşımın verimliliğini arttırmak adına birçok mahallede yol yapım, iyileştirme ve onarım çalışması yaptık. Belirli bir plan ve program dahilinde en yakından en uzağa bütün noktalara hizmet götürme gayretindeyiz" dedi. - KARAMAN
Yeni Mahalle, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:24 Kaynak: İHA
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