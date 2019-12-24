Karaman belediyesinde asfalt çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman belediyesinde asfalt çalışmaları - Son Dakika

Karaman belediyesinde asfalt çalışmaları

6 saat önce

Karaman Belediyesi, çarşı merkezinde deforme olmuş yollara sıcak asfalt sererek yenileme çalışması yaptı.

Karaman belediyesinde asfalt çalışmaları, System.String[]

Karaman Belediyesi, çarşı merkezinde deforme olmuş yollara sıcak asfalt sererek yenileme çalışması yaptı.


Vatandaşların modern ve konforlu ulaşıma kavuşması için il genelinde asfalt ve yol yapım çalışmalarını sürdüren Karaman Belediyesi, çarşı merkezinde deforme olmuş yollara yönelik çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın talimatları doğrultusunda, Mansurdede Mahallesinde, deforme olmuş kilitli parke taşı ile kaplı yolu sökerek yerine sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.


Bu çalışmadan dolayı mahalle sakinleri Karaman Belediyesi'ne teşekkür ederken, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla Karaman'ın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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