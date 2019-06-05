Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesinde bayramlaşma
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Karaman Belediyesinde bayramlaşma

1 saat önce

Karaman Belediyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

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Karaman Belediyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, belediye hizmet binasında gerçekleşen programda, bayramlaşmaya katılan herkesle tek tek bayramlaştı.
Kalaycı, burada yaptığı konuşmada bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Karaman'da bayramın huzurlu ve güvenli bir şekilde geçtiğini ifade eden Kalaycı, "Siz hemşehrilerimizin huzur içinde bir bayram geçirebilmeleri için gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekse belediye çalışanlarımız aralıksız olarak mesai yapıyor. Ne yapılıyorsa insana hizmet için. Tüm İslam aleminin, Karamanlı hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. İnşallah nice bayramlarda, yine beraber oluruz." dedi.
Bayramlaşma programına Kalaycı'nın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:48 Kaynak: AA
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