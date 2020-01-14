Karaman Belediyesinden esnafa sıcak çorba - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Belediyesinden esnafa sıcak çorba - Son Dakika

Karaman Belediyesinden esnafa sıcak çorba

6 saat önce

Karaman Belediyesi, sanayi sitesindeki esnaf ve çalışanlara sıcak çorba ikram etti.

Karaman Belediyesinden esnafa sıcak çorba, System.String[]

Karaman Belediyesi, sanayi sitesindeki esnaf ve çalışanlara sıcak çorba ikram etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yapılan hizmetin esnafı ve vatandaşları çok mutlu ettiğini belirterek, "Belediyecilik her şeyden önce bir gönül işidir. Bizim tek derdimiz tek amacımız şehrimize hizmet etmek. Yaptığımız bu uygulama ufak bir şey gibi görünse de, bu tür dokunuşlar vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. Camilerde, semt pazarlarında, büyük katılımların oluşturduğu alanlarda zaman zaman vatandaşımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Son olarak da Yeni Sanayi Sitesinde çalışan kardeşlerimize sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çorba dağıttık" dedi. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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