Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesinden sıcak asfalt çalışması
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Karaman Belediyesinden sıcak asfalt çalışması

1 saat önce

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şeyh Edebali Mahallesinde eksik ve tamamlanmamış yollarda sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Karaman Belediyesinden sıcak asfalt çalışması, System.String[]

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şeyh Edebali Mahallesinde eksik ve tamamlanmamış yollarda sıcak asfalt çalışması yapıyor.


İhtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede asfalt çalışması yapıldığını söyleyen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Halkımızın refah seviyesini artırmak, hayatını kolaylaştırmak ve onlara konforlu bir yaşam sunabilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizin ulaşım kalitesini daha üst seviyeye çekmek adına birçok mahallede sıcak ve soğuk asfalt çalışması yaptık. Belirli bir plan ve program dahilinde bütün mahallelere hizmet götüreceğiz" dedi. - KARAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:38 Kaynak: İHA
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