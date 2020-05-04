Karaman Belediyesinden sokak hayvanları için beslenme istasyonları - Son Dakika

Karaman Belediyesi, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için belirli alanlarda beslenme istasyonları oluşturdu.

Karaman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Karaman Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmetlerin yanı sıra; hayvanları koruma altına almak, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmanında çok önemli olduğu belirtildi.

Bu kapsamda kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için şehrin birçok noktasında beslenme istasyonları oluşturulduğunun kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korumak adına evde kalan vatandaşlarımız tarafından yeterince beslenemeyen can dostlarımız, bu sayede birçok noktada beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kediler için parklara, köpekler için de şehir dışına kurduğumuz beslenme istasyonlarımız her gün görevli personelimiz tarafından kontrol edilerek yiyeceklerini eksik etmemeye özen gösteriyoruz. Bizler sokak hayvanlarına sahip çıkmaya ve onlar için daha iyi yaşam şartları oluşturmaya devam edeceğiz."