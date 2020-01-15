Karaman Belediyesinden vatandaşlara çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Belediyesinden vatandaşlara çorba ikramı - Son Dakika

Karaman Belediyesinden vatandaşlara çorba ikramı

6 saat önce

Karaman Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki vatandaşlara çorba ikram etti.

Karaman Belediyesinden vatandaşlara çorba ikramı, System.String[]

Karaman Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki vatandaşlara çorba ikram etti.


Belediyeye ait mobil araç, Yeni Sanayi Sitesi'nde farklı noktalarda durarak vatandaşlara çorba dağıttı.


Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı açıklamada, yapılan hizmetin esnafı ve vatandaşları çok mutlu ettiğini belirtti.


Belediyeciliğin her şeyden önce bir gönül işi olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Bizim tek derdimiz ve amacımız şehrimize hizmet etmek. Yaptığımız bu uygulama ufak bir şey gibi görünse de bu tür dokunuşlar vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. Camilerde, semt pazarlarında, büyük katılımların olduğu alanlarda zaman zaman vatandaşımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Son olarak da Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışan kardeşlerimize sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çorba dağıttık."

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor
Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı Samsun'da bir genç, "Evlatlık olduğumu öğrendim" diyerek başına silah dayadı Belediye ekipleri bir evden 20 ton çöp çıkardı

Son Dakika Haberleri
16:48 Karamollaoğlu: Türkiye Libya'da çatışmaya girmeden önce tüm yolları denemeli - Son Dakika
16:48 Olgunlaşma Enstitüsü'nden kahve tadım etkinliği - Son Dakika
16:48 Antalya Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldı - Son Dakika
16:43 Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara'da - Son Dakika
16:43 Sahne eseri yazma yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 16:52:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman Belediyesinden vatandaşlara çorba ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]