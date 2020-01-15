Karaman Belediyesinden vatandaşlara çorba ikramı - Son Dakika

Karaman Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki vatandaşlara çorba ikram etti.



Belediyeye ait mobil araç, Yeni Sanayi Sitesi'nde farklı noktalarda durarak vatandaşlara çorba dağıttı.



Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı açıklamada, yapılan hizmetin esnafı ve vatandaşları çok mutlu ettiğini belirtti.



Belediyeciliğin her şeyden önce bir gönül işi olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Bizim tek derdimiz ve amacımız şehrimize hizmet etmek. Yaptığımız bu uygulama ufak bir şey gibi görünse de bu tür dokunuşlar vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. Camilerde, semt pazarlarında, büyük katılımların olduğu alanlarda zaman zaman vatandaşımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Son olarak da Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışan kardeşlerimize sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çorba dağıttık."