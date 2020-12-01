Karaman Belediyesinden yardım uyarısı - Son Dakika

Karaman Belediyesi, isminin kullanılarak yardım toplanması konusunda vatandaşları uyardı.

Karaman Belediyesinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; "Türkiye ve Karaman'da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşların adı kullanılarak İzmir'deki depremzedeler için yardım toplandığı yönünde bilgiler gelmiştir. Gerek telefonla, gerek sosyal medya aracılıyla "Biz Karaman Belediyesi'nden arıyoruz, İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz" şeklindeki talepler tamamen asılsızdır. Karaman Belediyesi'nin başlatmış olduğu böyle bir kampanya yoktur. Mevki ve makamlar kullanılarak tarafınızdan yardım talebinde bulunulması halinde durumun emniyet birimlerine ihbar edilmesini tüm vatandaşlarımıza önemle hatırlatırız" denildi. - KARAMAN