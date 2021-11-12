Karaman Belediyesinin alt yapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karaman Belediyesinin şehir genelindeki farklı mahallelerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin mevsim şartlarının uygun olduğu süre içerisinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekipler çalışmalar kapsamında; Zeytin Dalı Bulvarı Valilik Kavşağında kavşak düzenleme ve sağlıklaştırma çalışması, Şehit Hamza Çetin Caddesinde orta refüj yenileme ve düzenleme çalışması, Fevzi Paşa Caddesinde bordür yapımı ve yeşil alan yenileme çalışması, Şeyh Edebali Mahallesinde yol çalışmaları kapsamında arsa içerisinde kalan kanalizasyon hatlarının deplase çalışması ve sıcak asfalt çalışması ve 100. Yıl Bulvarında yürüyüş yolu yapım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, hava şartlarının uygun olduğu süre içerisinde çalışmalar devam edecek."